تراجع مؤشر الدولار عالميا وسط تركيز المستثمرين على اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية

تراجع مؤشر الدولار اليوم الخميس عالميا وسط تركيز المتعاملين على تقييم النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة في أعقاب تصريحات لمسؤولين بمجلس الفيدرالي الأمريكي، والتي عززت التوقعات بأن يظل تشديد السياسة النقدية قائما لفترة أطول.

الدولار ينخفض بعدما حقق ارتفاعا الأسابيع الماضية

وسجل الدولار ارتفاعا في الأسابيع الماضية بعدما أطاحت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية بتوقعات خفض الفائدة في الأجل القريب، كما عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط من جاذبية الدولار كملاذ آمن.

وفرضت قوة الدولار كلمتها على أسواق العملات مما أبقى الين قابعا قرب أدنى مستوياته في 34 عاما وأطلق العنان لتحذيرات من السلطات اليابانية وسط حالة من القلق لدى المتعاملين من تدخل محتمل، كما تتعرض عملات الأسواق الناشئة لضغوط، وفق رويترز.

اتفاق الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية للتشاور على سعر الصرف

واتفقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يوم الأربعاء على «التشاور عن كثب» بشأن أسواق الصرف في أول حوار مالي ثلاثي، بما يعكس مخاوف طوكيو وسول بشأن الانخفاضات الحادة في عملتيهما في الآونة الأخيرة.

وتراجع اليورو قليلا يوم الخميس إلى 1.0664 دولار بعد أن صعد 0.5% يوم الأربعاء وابتعد عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه يوم الثلاثاء.

ووصل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات إلى 1.2449 دولار مرتفعا 0.02 بالمئة خلال يوم الخميس.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة، مستوى 105.97 في أحدث التداولات مبتعدا عن أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف عند 106.51 الذي سجله يوم الثلاثاء مع تدعيم المتداولين لمراكزهم، وارتفع المؤشر 4.5% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وقالت ميشيل بومان المسؤولة بالمركزي الأمريكي يوم الأربعاء، إن التقدم في تحقيق تباطؤ في التضخم بالولايات المتحدة ربما توقف.