التضخم و اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» يحددان مسار الدولار عالميا

يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية، وآخر محضر لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع، لتوضيح التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، في ظل تداول مؤشر الدولار مبدئيًا حول 104.2 نقطة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أنّ الاقتصاد الأمريكي أضاف 303 آلاف وظيفة في مارس، ما يتجاوز التوقعات بكثير، وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، على تصريحاته الأسبوع الماضي، قائلا إنّ البنك المركزي لا يمكنه التوقف عن مكافحة التضخم وسط ارتفاع أسعار النفط.

مؤشر الدولار اليوم

وتشهد الأسواق الآن نحو 60 نقطة أساس في إجمالي التيسير من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 75 نقطة أساس، وتراجعت عن الرهانات على خفض أسعار الفائدة في يونيو.

وحافظ الدولار على استقراره في جميع القطاعات، ولكنه معرض لخطر اختراق المستويات مقابل الين، ما قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

وانخفض مؤشر DXY بنسبة 0.0644 أو 0.06% إلى 104.0435 نقطة يوم الثلاثاء 9 أبريل من 104.1078 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ويُتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 105.49 نقطة بنهاية هذا الربع، وفق نماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 108.39 نقطة خلال 12 شهرًا.