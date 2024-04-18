9 منح مجانية لـ«قادرون باختلاف».. اعرف المجالات ورابط التقديم

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه جرى فتح باب التقديم أمام الأشخاص ذوي الهمم للتسجيل في واحدة من المنح المجانية التي توفرها أكاديمية البحث العلمي، وهناك 9 منح في 9 مجالات مختلفة ويوضح التقرير التالي التفاصيل.

9 منح مجانية لذوي الهمم

وأوضح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنّ أكاديمية البحث العلمي أعلنت فتح باب التقديم في برنامج المنح الذي تقدمه هيئة فولبرايت للعام الأكاديمي 2025 – 2026 للطلاب والأساتذة المصريين في جميع المجالات العلمية، وتأتي المنح على النحو التالي:

1- منح لمعلمي اللغة الإنجليزية أو المجالات ذات الصلة.

2- منح الإشراف المشترك للدكتوراه.

3- منح درجة الماجستير.

4- المنح الفنية للفنانين المحترفين.

5- منح الماجستير والدكتوراه وجمع البيانات في الدراسات الإسلامية.

6- ماجستير إدارة الأعمال لقيادة الجامعات ومراكز الأبحاث، والتطوير المهني للمهنيين.

7- منح أبحاث ما بعد الدكتوراه للعلماء والباحثين.

8- منح جمع البيانات لطلاب الدكتوراه.

9- منح إدارة الفنون للمحترفين والأكاديميين.

رابط التقديم في المنحة

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المنح، وكذا التسجيل في منح الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال زيارة الرابط عبر الضغط هنا، كما أعلنت هيئة فولبرايت مصر أعلنت أيضًا تنظيم جلسات تعريفية افتراضية خاصة بكل منحة للعام الأكاديمي 2025-2026.