«القومي للإعاقة» يكرم محررة «الوطن» على تميزها في تغطية أنشطة المجلس

كرَّم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، الزميلة حبيبة فرج، المحررة بجريدة «الوطن» ومسؤول الملف الحقوقي بالجريدة، ومنحها درع المجلس، وذلك لما حققته من جهد في تغطية أخبار وأنشطة المجلس خلال المرحلة الماضية.

احتفالية الأسرة المثالية

وجاء التكريم خلال احتفالية الأسرة المثالية، ضمن مبادرة «أسرتي قوتي» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي نظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقامت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس بتكريم الزميلة ومنحها درع المجلس.

وقالت المشرف العام على القومي للإعاقة، خلال تكريم المتميزين، إن الصحافة لها دور كبير في الجهد الذي يقوم به المجلس، مضيفة: «لولا النشر والتغطية الصحفية سيكون من الصعب وصول رسالة المجلس».

الصحافة تساعد في توسيع رقعة المستقبلين

وتابعت: الصحافة تساعد في توسيع رقعة المستقبلين وتعريفهم بقضايا ذوي الهمم وأهمية العمل على دمجهم وتمكينهم ودعمهم، فضلا عن تعريف الأسر بالخدمات التي توفرها الدولة لهذه الفئة فيتسنى لهم الاستفادة من هذه الخدمات.