«القومي للإعاقة» يوقع بروتوكول تعاون مع اللجنة البارالمبية لدعم ذوي الهمم

قال الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، خلال احتفالية الأسرة المثالية التي ينظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مبادرة «أسرتي قوتي»، إن الدولة تدرك أن الأسرة هي النواة، وإذا صلحت صلح المجتمع كاملا.

ووقع المجلس القومي لذوي الإعاقة، بروتوكول تعاون مع اللجنة البارالمبية بهدف تنمية المهارات الرياضية لذوي الهمم وتوفير الدعم اللازم لهم، ووقع البروتوكول كل من الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على القومي للإعاقة، والدكتور حسام مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة.

تنمية مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضح «حداد»، أن الوزارة تعمل على تنمية مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات والرياضات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك مبادرات وجهود كبيرة تبذلها وزارة الشباب والرياضة من أجل تمكين ذوي الإعاقة ومنحهم المساحة للتعبير عن ذاتهم.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، إن الرياضة أمر ضروري لذوي الإعاقة، لما لها من دور كبير في تمكين ذوي الهمم وتنمية مهارتهم الاجتماعية ودمجهم في المجتمع.

تنمية المهارات الرياضية لذوي الهمم

وأشاد «حداد» بدور المجلس القومي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في تمكين ذوي الإعاقة، ودعمهم على كل الأصعدة المختلفة على مستوى الجمهورية، والتي لها اثر واضح وحقيقي على ارض الواقع.