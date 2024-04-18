خبير أثري يكشف مستجدات مشروع تطوير منطقة الأهرامات في الجيزة

أشاد أحمد عامر الخبير الأثري، بمشاركة القطاع الخاص في العديد من مشروعات التطوير القومية مثل متحف شرم الشيخ والغردقة، والحديقة المتحفية بالمتحف المصري الكبير، إضافة إلى منطقة أهرامات الجيزة، والمطاعم الصديقة للبيئة التي تم إنشائها، مؤكدًا أنّ الدولة تسعى لمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات القومية وليس الآثار فقط.

ربط بين المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة

وأكد عامر، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا كبيرًا في المشروعات الآثرية القومية، مشيرا إلى أنّ هناك ربطًا بين المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة على اعتبار إنشاء ممشى سياحي وتلفريك.

مشروع تطوير منطقة الأهرامات بالجيزة

وتابع بأنّ مشروع تطوير منطقة الأهرامات، سيشهد إنشاء منطقة لركوب الخيل والجمال، ووجود وحدات إطفاء مركزية، بجانب بوابات جديدة للطاقة الاستيعابية لتنظيم دخول الحفلات السياحية، وإضافة إلى ماكينات الخدمات الذاتية لشراء التذاكر الإلكترونية، ويأتي في عملية التطوير أيضًا، دورات مياه وقاعات سينما ومركز طبي ومركز جولف وعربات نقل كهربائية، مشيرا إلى أنّ هذه المنطقة مُدرجة على قائمة التراث العالمي.