«الصوت والضوء»: تقديم عرض استثنائي في أهرامات الجيزة الأحد المقبل

قال محمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه سيجري تشغيل عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة بصفة استثنائية، الأحد المقبل الموافق 24 مارس 2024، لافتًا إلى أنّ الشركة قررت أيضًا إلغاء عرض الصوت والضوء الخميس 21 مارس، وذلك بسبب أعمال التطوير التي تتم بالمنطقة حاليًا.

استئناف عروض الصوت والضوء

وأضاف خلال الخطاب الذى أرسله إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لتعميمه على الغرف الـ5 التابعة له، أنه سيجري استئناف عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة بشكلها المعتاد الأربعاء 27 مارس، موضحًا أنّ عروض الصوت والضوء بتلك المنطقة تكون 4 أيام في الأسبوع، وذلك أيام «الأربعاء والخميس والجمعة والسبت».

توفيق حجوزات المجموعات السياحية

ومن جهتها، عممت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، منشورًا على فنادق الجمهورية كافة، لإخطارها بالمواعيد الجديدة لعروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة خلال الأسبوع المقبل، وذلك حتى تجري الحجوزات للمجموعات السياحية وفقًا للمواعيد الجديدة التي تم إقرارها.