بوتافوجو يلتقي جويانيينسي في ختام الجولة الثانية بالدوري البرازيلي

يستضيف بوتافوجو نظيره أتلتيكو جويانيينسي على ملعب «نيلتون سانتوس» في ختام الجولة الثانية من بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم «براسيليراو» موسم 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف فجر غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة.

ويدخل بوتافوجو، صاحب الأرض والجمهور، مباراة جويانيينسي بخسارة بالجولة الأولى أمام كروزيرو بنتيجة 2-3 في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «مينيراو».

خسارة جويانيينسي أمام بوتافوجو

وفي المقابل، يخوض أتلتيكو جويانيينسي، مباراة بوتافوجو، بخسارة أمام فلامنجو بنتيجة 1-2 في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «سيرا دورادا»، بالجولة الأولى من عمر بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم.

خسارة مفاجئة لكورينثيانز أمام جوفنتودي الوافد الجديد

وشهدت مباريات الجولة الثانية ببطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، مفاجئة من العيار الثقيل بخسارة كورينثيانز أمام جوفنتودي الوافد الجديد بهدفين دون رد.

ونرصد نتائج مباريات الجولة الثانية ببطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم:

- خسارة فلومينينيسي حامل لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس 2023 أمام باهيا بنتيجة 1-2 على ملعب «فونتي نوفا».

- فوز فلامنجو على نظيره ساوباولو بهدفين مقابل هدف على ملعب «ماراكانا».

Os gols da vitória do @Flamengo! A segunda na minha disputa… pic.twitter.com/bsOYehWFo9 — Brasileirão Betano (@Brasileirao) April 18, 2024

- فوز إنترناسيونال على نظيره بالميراس، حامل لقب بطولة الدوري البرازيلي بالموسم الماضي، بهدف دون رد على «أرينا باروري».

- خسارة كورينثيانز أمام جوفنتودي الوافد الجديد بنتيجة 0-2 على ملعب «ألفريدو جاكوني».

- فوز جريميو على نظيره أتليتيكو باراناينسي بهدفين دون رد على ملعب «أرينا دو جريميو».

- خسارة فاسكو دي جاما أمام براجانتينيو بنتيجة1-2 بملعب «نابيساو».

- تعادل أتليتيكو مينيرو مع نظيره كريسيوم إيجابيا بهدف لمثله على ملعب «أرينا إم آر في».

- تعادل فورتاليزا مع نظيره كروزيرو إيجابيا بنتيجة 1-1 على ملعب «كاستيلاو».