قمتان تجمعان بين إنتر وبالميراس وفلامنجو وساوباولو في الدوري البرازيلي

تشهد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم «براسيليراو» موسم 2024، لقاءات قوية، تنطلق بلقاء يجمع بين فلومينينيسي، حامل لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس 2023، وباهيا على ملعب «فونتي نوفا» في تمام الساعة الثانية والنصف فجرا غد الأربعاء بتوقيت القاهرة.

ونرصد في التقرير التالي مواعيد مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم «براسيليراو» موسم 2024، التي تشهد قمتين أحداها تجمع بين إنترناسيونال وبالميراس والأخرى فلامنجو وساوباولو

مباريات فجر الخميس

-يستضيف جريميو نظيره أتليتيكو باراناينسي على ملعب «أرينا دو جريميو»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

-يحل فاسكو دي جاما، ضيفا على براجانتينيو بملعب «نابي أبي شديد/نابيساو »، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

O gol do triunfo do @Palmeiras na estreia! O atual bicampeão vem forte pelo tri? pic.twitter.com/TjOXa6NAm8 — Brasileirão (@Brasileirao) April 15, 2024

-يواجه أتليتيكو مينيرو، نظيره كريسيوم على ملعب «أرينا إم آر في»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة فجر بعد غد الخميس بتوقيت القاهرة.

-يحل إنترناسيونال، ضيفا على نظيره بالميراس، حامل لقب بطولة الدوري البرازيلي بالموسم الماضي، على «أرينا باروري»، وتنطلق القمة في تمام الساعة الواحدة فجر يوم الخميس بتوقيت القاهرة.

-يستضيف فورتاليزا، نظيره كروزيرو على ملعب «كاستيلاو»، وتنطلق المبااة في تمام الساعة الواحدة فجر يوم الخميس بتوقيت القاهرة.

-يحل كورينثيانز ضيفا على جوفنتودي على ملعب «ألفريدو جاكوني»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة فجر يوم الخميس بتوقيت القاهرة.

-يستضيف فلامنجو نظيره ساوباولو على ملعب «ماراكانا»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف فجرا بتوقيت القاهرة.

مباراة يوم الجمعة المقبل

-يحل أتلتيكو جويانيينسي ضيفا على بوتافوجو بملعب «نيلتون سانتوس»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف فجرا بتوقيت القاهرة.