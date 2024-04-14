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«مصر للطيران» تعيد تسيير رحلاتها الجوية إلى الأردن ولبنان والعراق

كتب:

عبده أبوغنيمة
11:14 ص | الأحد 14 أبريل 2024
شركة مصر للطيران - أرشيفية

شركة مصر للطيران - أرشيفية

أعادت مصر للطيران تسيير رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات، بكل من الأردن والعراق ولبنان، وذلك نظرًا إلى إعادة تلك الدول فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران.

كيفية التواصل مع مصر للطيران

وقالت شركة مصر للطيران في بيان صحفي، إنه في حالة وجود أي استفسارات يمكن لعملاء الشركات التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717، من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+، أو الرقم الدولي 966122297777+، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com، أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران أو الوكيل السياحي.

وأعلنت لبنان والعراق والأردن، أمس، إغلاق مجالها الحوي، بسبب الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

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بقلم عبده أبوغنيمة