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عطل فني يجبر طائرة مصر للطيران على العودة إلى برج العرب بعد إقلاعها من جدة

كتب:

عبده أبوغنيمة
07:11 م | الجمعة 12 أبريل 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم عن عودة رحلتها رقم MS4413 من طراز B737-800، التي كانت في طريقها من مطار برج العرب الدولي إلى مطار جدة الدولي بدون ركاب على متنها، بعد إقلاعها بفترة وجيزة بسبب عطل فني مفاجئ.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه تم اتخاذ قرار العودة إلى مطار برج العرب حرصًا على سلامة الطائرة وطاقمها، وذلك وفقًا لإجراءات السلامة والأمان المتبعة.

وأضافت مصر للطيران أنه حرصًا على راحة المعتمرين الذين كانوا من المقرر نقلهم على متن هذه الرحلة بعد أدائهم مناسك العمرة، تم تجهيز طائرة أخرى من طراز B737-800 أقلعت من مطار القاهرة الدولي إلى مطار جدة الدولي لنقل 140 معتمرًا.

ووصلت الطائرة البديلة إلى مطار برج العرب الدولي في تمام الساعة 12:30 ظهر اليوم.

 

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