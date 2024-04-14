مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى العراق ولبنان وسوريا
كتب:
عبده أبوغنيمة
12:29 ص | الأحد 14 أبريل 2024
مصر للطيران ---------صورة أرشيفية
نظرًا لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران فى كلٍ من الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، فقد قررت مصر للطيران، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة وذلك لحين إشعار آخر.
أرقام التواصل مع مصر للطيران
وفي حالة وجود أي استفسارات، يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران كالتالي:
على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com
أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران
أو الوكيل السياحي.