تطبيق جديد من «تيك توك» يهدد عرش «إنستجرام».. الشركة الصينية تشعل المنافسة

في خطوة جديدة نحو إثبات الأفضلية والتفوق على تطبيقات التواصل الاجتماعي، أعلنت شركة «تيك توك» عبر حسابها الرسمي على منصة «X»، إطلاق تطبيق جديد ينافس موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ونقدم بعض المعلومات عن هذا التطبيق المرتقب.

«تيك توك» تخوض منافسة جديدة

تسعى الشركة الصينية إلى توسيع نطاق خدماتها من خلال تقديم «تيك توك نوتس» الذي يعتبر أحدث إصداراتها في العام الحالي، بعدما أطلقته بشكل تجريبي في كندا وأستراليا، ويمكن لمستخدمي التطبيق مشاركة لحظاتهم اليومية بتفاصيل أكثر دقة من خلال تبادل الصور والنصوص، الأمر الذي اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي منافسة للموقع الشهير «إنستجرام»، خاصةً بعدما أطلقت شركة «ميتا» تطبيق «ثريدز» العام الماضي، الذي يسمح بنشر النصوص إلى جانب الصور ومقاطع الفيديو.

ماذا يقدم تيك توك نوتس لمستخدميه؟

يتميز التطبيق الجديد بواجهة مستخدم سهلة ومتكاملة تمكن المستخدمين من تسجيل الدخول عن طريق حساباتهم الحالية على تيك توك، وفقاً لما أعلنته الشركة عبر حسابها على منصة «X»، ويمكن تحميله من متجر التطبيقات بشكل مجاني للاستمتاع بتجربة فريدة في دمج المحتوى النصي بالفوتوغرافي عند تغطية بعض الأحداث والمواقف اليومية، مثل نصائح السفر ووصفات الطعام وغيرها من النقاشات والمواضيع الحياتية.

وذكرت شركة «بايت دانس» المالكة لـ«تيك توك»، بأنها تأمل في تعزيز مكانتها بالسوق العالمي للإلكترونيات عن طريق «تيك توك نوتس»، وجذب مستخدمين جدد يبحثون عن طرق إبداعية لتوثيق ومشاركة تجاربهم الخاصة.