مها أحمد: أظهر على «تيك توك» بشكل محترم كفنانة.. وملتزمة بقواعد المنصة

علقت الفنانة مها أحمد على ظهورها على منصة «تيك توك» قائلة: «الناس فاهمة غلط، وجوزي مجدي كامل لو مش موافق مش هعمل كده، لأنه رجل أوي وبحترمه، واللايفات التانية اللي مش حلوة مش من مصر، لأن كل بلد له قواعد».

الكسب عبر منصة تيك توك

وقالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: «في نجوم بيجلها أدوار من تيك توك، وفيه نجوم كوميديا طلعت على تيك توك وعملوا مسابقات ومطرب مشهور جدا، وبيطلع يعمل تحديات وبيجيلوا دعم ولو هما مش عايزين، أو مش قاصدين المكسب منه، ممكن يقفلوا زرار الهدايا من البرنامج، والمنصة مش بتكسب إلا مشاهير التيك توك، إنما أنا لو عايزة أكسب هطلع طول اليوم مش هنام، اللي بيبعت هدايا دول بيدعموا من باب زكاة أو صدقة، لكن أنا بكسب علاقات مش فلوس، المنصة معمولة للمواهب اللي مش عارفين يطلعوا، وإحنا بنطلع بشكل حلو كفنانين وبندعم بعض».

مها أحمد ترد على اتهامها بالغرور

وعن اتهامها بالغرور قالت: «مش عندي غرور لكن بحاول أخليه عندي، يمكن اطلع ترند، غروري في بداية حياتي خلاني أرفض أدوار وخسرني كتير».

وتابعت: «عملت بطولة مسلسلين ومسرح وفيلم، أنا بطلة من بدايتي مش زي ما الناس بتقول أنت بتطلبي شغل يا كومبارس، مع أني أتشرف بالكومبارس لأنه بني آدم».