وزيرة البيئة تتفقد أعمال تطوير «الغرقانة»: نموذج حي لتحقيق الاستدامة الخضراء

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بقرية الغرقانة بمحمية نبق جنوب سيناء، حيث أعلنت الانتهاء من أعمال الأساسات لـ51 وحدة سكنية بقرية الغرقانة، والأعمال الإنشائية تسير وفق الجدول الزمني المحدد للانتهاء منها في القريب العاجل لتكون نموذجا حيا على التطوير الذي يراعي الأبعاد البيئية والتراثية ودعم السكان المحليين والاستثمار البيئي بمحمية نبق.

البدء فى تركيبات الكهرباء

وأشادت وزيرة البيئة خلال الجولة بمعدلات الإنجاز في المشروع ومدى الالتزام بالجدول الزمني، حيث تم البدء في تركيبات الكهرباء والشبكة الداخلية والخارجية لأعمال الصرف الصحي وحفر خزانات الصرف الرئيسية، إضافة إلى تركيب الزجاج الملون والبرجولات الخارجية للوحدات علاوة على زراعة 165 نخلة في القرية للحفاظ على المظهر الطبيعي البيئي للقرية.

وأكدت وزيرة البيئة أنّ جميع الأعمال في المشروع تراعي الاشتراطات البيئية وتحافظ على الموارد الطبيعية، والتي تتم من خلال مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر، والذي يتم تنفيذه من خلال جهاز شؤون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ضوء جهود وزارة البيئة لدعم المجتمع المحلي بالمحميات الطبيعية لتحقيق سبل عيش مستدامة وتعزيز فكر حماية الطبيعة واحترامها، حيث تعمل الوزارة على أن تكون إدارة المكان من خلال السكان المحليين.

ولفتت وزيرة البيئة إلى دمج المجتمعات المحلية في أعمال تطوير المحميات، خاصة أنّهم جزءا من عملية الحماية والتنمية، وأحد أعمدة خطة وزارة البيئة لتعزيز السياحة البيئية ضمن حملة إيكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية كمحور رئيسي للحياة والحفاظ عليها موروث أساسي في حياة البشر.

وأوضحت وزيرة البيئة أنّ المشروع يتميز بتحقيق العديد من الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ويعد نموذجا حقيقيا للشراكة بين العمل البيئي والمجتمع المحلي لدعم السياحة البيئية المستدامة القائمة على تعزيز دور المجتمعات المحلية، والحفاظ على الموروث البيئي والثقافي للسكان المحليين الداعم لحماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي ضمن مسار حياة الإنسان.

وأضافت وزيرة البيئة أنّ المشروع يضمن دعم الاستثمار البيئي القائم على الاستثمار في البشر، بضخ استثمارات جديدة في القطاع الواعد بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية سواء باستثمار عادات وتقاليد وموروثات المجتمعات محلية أو أفكار مبتكرة للشباب، ومشاركة القطاع الخاص الذي أصبح أكثر وعيا بأهمية البيئة ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر.