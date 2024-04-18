محافظة القليوبية: إزالة 3170 حالة تعدي على الأراضي الزراعية منذ بداية الموجة الـ22

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه بداية الموجة الـ22 وحتى الآن جرى إزالة 3170 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المحافظة بمساحة 152 فدانا، مؤكدا حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة سواء كانت بناء دون ترخيص أو تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددا أنه لن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أي كان أصحابها.

ضرورة التصدي للتعديات

وأكد الهجان ضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء طبقا للقانون 119 لسنه 2008 بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أي تعديات وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

رصد كافة أشكال التعديات

وأوضح أن المحافظة مستمرة في مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها،

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة لإزالة عدد من المباني المخالفة بقرية برشوم التابعة لمركز طوخ على مساحة 220 مترا مربعا، وذلك ضمن جهود المحافظة لإزالة التعديات والمخالفات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء للقانون 119 لسنة 2008.

إزالة كافة مخالفات المباني

وأكد حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة سواء كانت بناء دون ترخيص أو تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرا إلى أنه لن يجرى التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها .

ووجه بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء طبقا للقانون 119 لسنه 2008 بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أي تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

ولفت الهجان خلال جولته إلى استمرار المحافظة في مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يجرى رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها.