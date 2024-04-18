شروط التقديم لمسابقة «سيدة الأقصى» لـ«القومي للمرأة».. جوائز بـ4 آلاف جنيه

تنظم لجنة الفنون والآداب في المجلس القومي للمرأة، مسابقة فنية للأعمال التي تعبر عن معاناة المرأة الفلسطينية في ظل العدوان الحالي على قطاع غزة، وتأتي هذه المسابقة تحت عنوان «سيدة الأقصى - صمود ونضال» في عدد من المجالات الفنية المختلفة، وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للتشكيليين والمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

شروط التقديم لمسابقة القومي للمرأة

وقالت الدكتورة رانيا يحيى رئيس لجنة الفنون والآداب في المجلس القومي للمرأة لـ«الوطن» إنَّ المسابقة تقبل الأعمال في عدد من المجالات الفنية المختلفة، ولكن لابد أن يتمّ مراعاة الشروط المحددة للمسابقة.

وعن شروط التقديم لمسابقة القومي للمرأة، أوضحت رئيس لجنة فنون القومي أنها تتضمن ما يلي:

- ملء استمارة بالمعهد العالي للنقد الفني وتسليم السيرة الذاتية.

- ألا يقل سن المتقدم للمسابقة عن 18 سنة.

- على المتسابق أن يقدم عمل فني واحد فقط ولا يُسمح بأكثر من ذلك.

- لابد أن يكون العمل إبداع أصيل لصاحبه، فالأعمال المنقولة أو المقتبسة من عمل آخر لا يمكن القبول بها.

- لا يُقبل أيضا الأعمال التي قدم بها المتسابق في مسابقة أخرى.

- أن تكون اللوحة مجهزة بكافة المشتملات للعرض والتعليق، والأعمال المنحوتة لابد أن تكون جاهزة للعرض.

جوائز المسابقة الفنية للقومي للمرأة

وقالت عضو القومي للمرأة إنَّ آخر موعد لتسليم الأعمال في 5 مايو المقبل، ويتمّ تسليم العمل في مقر المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالهرم، مبينًا أنَّ النتيجة سوف يتمّ الإعلان عنها خلال شهر مايو المقبل، موضحة أنَّ هناك 3 فئات للجوائز في كل فرع من فروع المسابقة تأتي على النحو التالي:

• الجائزة الأولى: مبلغ 4 آلاف جنيه مصري، وشهادة تقدير.

• الجائزة الثانية: مبلغ 3 آلاف جنيه مصري، وشهادة تقدير.

• الجائزة الثالثة: مبلغ 2000 جنيه مصري، وشهادة تقدير.

جدير بالذكر أنَّ المجلس القومي للمرأة كان أعلن في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ المسابقة الفنية التي نتظمها اللجنة الفنية بالمجلس تقبل الأعمال في 4 مجالات فنية مختلفة، وهي «الرسم، والحفر، والتصوير الزيتي، والنحت».