«القومي للمرأة» يقدم خدمات نفسية مجانية للسيدات.. اعرف طرق الحصول عليها

أعلن المجلس القومي للمرأة عبر صفحة مكتب شكاوى المرأة على فيسبوك، توفير خدمات لدعم الصحة النفسية للسيدات، وذلك إيمانا من المجلس بأهمية رعاية السيدات نفسيا.

خدمات الدعم النفسي من القومي للمرأة

وقال المجلس عبر منشوره إن الصحة النفسية للمرأة لا تقل أهمية عن أي جانب آخر من جوانب حياتها، لذا يقدم مكتب شكاوى المرأة خدمات الدعم النفسي للسيدات، والتي تعمل على تزويد السيدات بمزيد من المعلومات عن تخصص الصحة النفسية، ويمكن لمن تواجه أي مشكلة تحتاج للدعم النفسي أن تتواصل مع المجلس.

ويمكن للسيدات التواصل مع مكتب شكاوى المرأة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة «فيس بوك - إنستجرام»، أو الاتصال على الرقم الساخن 15115، أو المراسلة عن طريق تطبيق واتساب عبر الرقم التالي 01007525600، فضلا عن إمكانية زيارة أقرب فرع من فروع المجلس، للحصول على استشارة متكاملة في حل المشكلة التي تواجه المرأة، من خلال الدعم القانوني والنفسي.

أهمية الصحة النفسية

وأوضح القومي للمرأة أن الدعم النفس هو وسيلة لحماية الحق في الصحة النفسية والاستقرار النفسي، وهو الحصول على المساعدة في تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات سليمة، وتطوير الشخصية واكتشاف جوانب القوة بها، ومساعدة الشخص في فهم مشاعره بالأوقات الصعبة وتقبلها وآلية التعامل معها بما في ذلك مشاعر الخوف والقلق والتوتر.

ويشمل الدعم النفسي حق أي إنسان في التغلب على المشكلات والضغوطات النفسية بأشكالها، والتي بدورها تؤثر على الحياة بشكل سيئ، وتقلل كفاءة الشخص في العمل، وتقلل من طاقته بشكل عام وتؤثر على شعور الشخص مما تجعله يشعر بالإجهاد والمزاج الاكتئابي، وتؤثر على معدل النوم.