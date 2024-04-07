«القومي للمرأة» يعلن شروط مسابقة «سيدة الأقصى» عن معاناة الفلسطينيات

دعت الدكتورة رانيا يحيى عميدة المعهد العالي للنقد الفني وعضو المجلس القومي للمرأة، إلى المشاركة في المسابقة الفنية التي تنظمها لجنة الفنون والآداب بالمجلس بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكليين والمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، التي تعبر عن معاناة المرأة الفلسطينية بعنوان «سيدة الأقصى – صمود ونضال» في مجالات «الرسم والحفر والتصوير الزيتي والنحت»، وفق عدد من الضوابط.

شروط المسابقة الفنية

يجري الترشح للجائزة في مجال واحد فقط من مجالات المسابقة، مع مراعاة الشروط الآتية:

• ملء استمارة في المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون في الهرم، ما عدا يومي الجمعة والسبت مع تسليم السيرة الذاتية.

• ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا فيما فوق.

• أنّ يكون العمل إبداعيا أصيلًا لصاحبه «ولم يسبق فوزه في أي مسابقة».

• أنّ تكون اللوحة الفنية مجهزة بكل مشتملاتها للعرض والتعليق، وأنّ تكون الأعمال المنحوتة جاهزة للعرض.

جوائز المسابقة الفنية

- يخصص لكل فرع ثلاث جوائز قيمتها على النحو التالي:

• الجائزة الأولى: 4000 جنيه مصري، وشهادة تقدير.

• الجائزة الثانية: 3000 جنيه مصري، وشهادة تقدير.

• الجائزة الثالثة: 2000 جنيه مصري، وشهادة تقدير.

وقالت عميدة المعهد عبر «فيسبوك»، إنّ آخر موعد لتسليم الأعمال الفنية يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل، وستُعلن النتيجة خلال شهر مايو.