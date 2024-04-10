«القومي للمرأة» يطلق مسابقة فنية للتعبير عن معاناة الفلسطينيات

أعلنت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة، إطلاق مسابقة فنية تعبر عن معاناة المرأة الفلسطينية تحت عنوان «سيدة الأقصى – صمود ونضال» في مجالات الرسم والحفر والتصوير الزيتي والنحت، بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكليين والمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

تقديم رسالة تضامن مع المرأة الفلسطينية

وأوضحت الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس ومقررة اللجنة، أنّ المسابقة تستهدف تقديم رسالة تضامن مع المرأة الفلسطينية عبر تسليط الضوء على معاناتها في ظل العدوان الإسرائيلي من خلال الفنون التي تعتبر لغة عالمية تتجاوز الحدود واللغات.

وتتضمن شروط الترشح المسابقة أن يكون الترشح في مجال واحد فقط من المجالات الأربعة السابقة من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة به والموقع الرسمي للمجلس، مع مراعاة ملأ استمارة بالمعهد العالي للنقد الفني وتسليم السيرة الذاتية، وألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما فيما فوق، وأن يقوم المتسابق بتقديم عمل فني واحد، و أن يكون العمل إبداعي أصيلًا لصاحبه «غير منقول أو مقتبس من عمل آخر ولم يفز به في أي مسابقة»، وأن تكون اللوحة الفنية مجهزة بكل مشتملاتها للعرض والتعليق وأن تكون الأعمال المنحوته جاهزة للعرض.

وسيكون آخر موعد لتسليم الأعمال الفنية يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024، ويتم تسليم الأعمال بمقر المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالهرم ما عدا يومي الجمعة والسبت وسيتم إعلان النتيجة خلال شهر مايو.