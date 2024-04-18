ارتفاع ضحايا فيضانات عمان لـ21 شخصا بينهم أطفال.. واستمرار البحث عن مفقودين

أعلن شرطة سلطنة عمان ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الطقس السيء في البلاد إلى 21 شخصا من بينهم أطفال، وسط استمرار البحث عن شخصين مفقودين في الوقت الحالي.

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جهود فِرق البحث والإنقاذ تسفر عن العثور على جثمان المواطنة المفقودة في منطقة الشريخة بولاية محوت، ومقيم من الجنسية الآسيوية بولاية صحم.



ليرتفع عدد الوفيات جراء الحالة الجوية إلى 21، وما تزال عمليات البحث عن مفقودين اثنين آخرين مستمرة.#منخفض_المطير#عمان_مستعدة — عُمان مُستعدّة (@NCEM_OM) April 18, 2024

العثور على مفقودين

وأشارت شرطة عمان عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس» إلى أن الشرطة عثرت على جثمان المواطنة المفقودة في منطقة الشريخة بولاية محوت، ومقيم من الجنسية الآسيوية بولاية صحم.

طقس سيء يضرب دول الخليج

وبدأت موجة الطقس السيء تضرب عمان قبل يومين وسط فيضانات وسيول وأمطار تضرب البلاد وانتشر الطقس السيء إلى مناطق الشرقية بالسعودية وإلى الإمارات والبحرين واليمن، وسط رفع حالة الطوارئ في البلاد للتعامل مع التغيرات الحادثة مع إلغاء مباريات كرة قدم ورحلات جوية نتيجة الطقس السيء.