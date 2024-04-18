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ارتفاع ضحايا فيضانات عمان لـ21 شخصا بينهم أطفال.. واستمرار البحث عن مفقودين

كتب:

عمرو حسني
12:41 م | الخميس 18 أبريل 2024
فيضانات عمان

فيضانات عمان

أعلن شرطة سلطنة عمان ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الطقس السيء في البلاد إلى 21 شخصا من بينهم أطفال، وسط استمرار البحث عن شخصين مفقودين في الوقت الحالي.

العثور على مفقودين

وأشارت شرطة عمان عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس» إلى أن الشرطة عثرت على جثمان المواطنة المفقودة في منطقة الشريخة بولاية محوت، ومقيم من الجنسية الآسيوية بولاية صحم.

طقس سيء يضرب دول الخليج

وبدأت موجة الطقس السيء تضرب عمان قبل يومين وسط فيضانات وسيول وأمطار تضرب البلاد وانتشر الطقس السيء إلى مناطق الشرقية بالسعودية وإلى الإمارات والبحرين واليمن، وسط رفع حالة الطوارئ في البلاد للتعامل مع التغيرات الحادثة مع إلغاء مباريات كرة قدم ورحلات جوية نتيجة الطقس السيء.

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