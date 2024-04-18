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فيضانات ضخمة تضرب اليمن بعد عمان والإمارات.. موجة أمطار تاريخية

كتب:

منى السعيد
03:31 ص | الخميس 18 أبريل 2024
الفيضانات في اليمن - ارشيفية

الفيضانات في اليمن - ارشيفية

وصلت الفيضانات التي وصفها خبراء الأرصاد بأنها «تاريخية»، إلى مناطق وادي حضرة موت والمهرة في مساء أمس الأربعاء في اليمن، بعد أن مرت عبر سلطنة عمان والإمارات وتسببت في سقوط أمطار غزيرة لم تشهدها البلاد من أكثر من 75 عاما، بسبب المنخفض الجوي.

لحظة وصول الفيضانات إلى اليمن

وتداول رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو للفيضانات بسبب سقوط أمطار غزيرة في مناطق وادي حضر موت باليمن، التي تسببت في جريان السيول في شوارع وأحياء الوادي، وفي محافظة المهرة.

وقال وكيل محافظة حضر موت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، إن التقارير الأولية عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية، أسفرت عن مقتل مواطن، وتسببت في أضرار في الأراضي الزراعية والطرقات والكهرباء، وجرف عدد من سيارات المواطنين، وفق وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

الأرصاد تحذر من سوء الأحوال الجوية

وكان المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر حذر من اضطراب حالة الطقس أمس واليوم، حيث تتساقط أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصل إلى الغزيرة على هضاب وهضاب وسواحل محافظات شبوة، وحضرموت والمهرة، وأجزاء من محافظات ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، مرتفعات لحج، أبين، البيضاء ومرأب، وفق ما نشرت وكالة الأنباء اليمنية.

وأضاف المركز سقوط أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، عمران وصنعاء، مع تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، و اضطراب البحر على السواحل الشرقية.

تحذيرات للمواطنين من خطر الفيضانات في اليمن

وحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ودعا المواطنين إلى البقاء في المنازل وأخذ الحيطة، مضيفًا أن الفيضانات قد تؤدى إلى انهيارات صخرية وتعذر الرؤية بسبب الشبورة، مما قد يعيق السائقين وقد يتسبب في الحوادث.

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