الحكومة توافق على استكمال ميكنة منظومة التسويات المالية لمُستحقات المستثمرين

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم المنعقد في مقر العاصمة الإدارية الجديدة لوزارة المالية على التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمُستحقات المستثمرين، وذلك لمدة 3 سنوات.

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لاستكمال إجراءات الميكنة الكاملة للمنظومة بما يضمن الإسراع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار في هذا الشأن.