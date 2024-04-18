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دراما المتحدة

ضبط 3 متهمين بالنتقيب عن الآثار في القاهرة  

كتب:

محمد بركات
01:06 م | الخميس 18 أبريل 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام، بأعمال حفر بالعقار محل سكنهم بقصد التنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبطهم، وعثر على (حفرة بمساحة متر وبعمق 10 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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