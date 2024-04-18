وزيرة البيئة تناقش مخطط طرح منطقة البلوهول في دهب للاستثمار

عقدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا، مع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، والموقف التنفيذي ومستجدات المشروعات الخضراء المنفذة.

تطوير قرية الغرقانة

وتقدمت فؤاد بالشكر لمحافظ جنوب سيناء على الجهود التي يبذلها علي أرض المحافظة وخاصة بمدينة شرم الشيخ، مستعرضة ما جرى إنجازه من أعمال بمشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق لصالح أهالي المجتمع المحلي المقيمين بالمحمية، وأفضل السبل لادارة القرية بشكل مشترك بعد الانتهاء من إنشائها من خلال وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي والمحافظة.

وخلال الاجتماع جرى مناقشة الموقف التنفيذي لمخطط تطوير منطقة البلوهول بمنطقة دهب وطرحها للاستثمار، إذ أكدت فؤاد سعي الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، لتنفيذ مشروعات سياحية بيئية متطابقة مع خصائص البيئة المصرية ونظم الإدارة المستدامة لموارد المحميات الطبيعية، بما يعود بالفائدة والنفع على المجتمعات المحلية ويحقق مردود اقتصادي، ويدعم خطط صون وحماية الموارد الطبيعية.

وأوضحت فؤاد أن الاجتماع تناول أيضا استعراض ما جرى من أعمال بمشروع تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء (جرين شرم)، والذي يتضمن العمل على عدة محاور أساسية، من أهمها الاعتماد علي استخدام تكنولوجيات منخفضة الكربون.

كما جرى مناقشة مستجدات الإجراءات البيئية لمشروع الربط الكهربائي بين مدينتي نويبع وكاترين، وأيضا مساهمة الوزارة في إنارة بعض طرق مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات التي تساعد في رفع كفاءة نقل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة، ومنها المدفن الصحى بشرم الشيخ، الذي جرى تنفيذه بتكلفة 35 مليون جنيه، ويقع على مساحة 10 أفدنة بطاقة استيعابية حوالى 349 ألف متر مكعب.

وخلال الاجتماع جرى الاتفاق على قيام وزارة البيئة بالمساهمة في دعم المحافظة ماليا في مشروع استكمال طريق (بئر صغير) بنويبع لخدمة السكان المحليين وحركة السياحة، وكذلك المساهمة في دعم المخصصات المالية لتشغيل الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الأعمال المقامة بالحديقة تمت وفقا لمعايير الاستدامة، والاشتراطات البيئية، مضيفة أن تطوير الحديقة يأتي أيضاً في ضوء الاهتمام بجهود التشجير لإحداث التوازن البيئي ومنع التصحر، بإعتبار أن الأشجار تعمل كمصد رئيسي للرياح، كما تعطي روعة وجمالاً للمنطقة المحيطة بها وتحمي الأراضى من أية أضرار بيئية.