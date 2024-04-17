البيئة ترصد قصة نجاح البرنامج الوطني لإدارة المخلفات في الغربية وقنا

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة البيئة فيديو عن قصة نجاح البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، الذي يهدف للوصول إلى جولة نظيفة خالية من القمامة والمخلفات، وذلك عن طريق إعادة تدويرها مرة أخرى في مجالات مفيدة، وخلال السطور التالية نرصد الإنجازات التي قامت بها الوزارة.

مشروع المحطة الوسطي في محافظة الغربية

- مشروع المحطة الوسطي للمخلفات البلدية الصلبة «مركز زفتي محافظة الغربية، يونيو 2022»

المساحة 10 آلاف و660 مترا مربعا، والطاقة التصميمية 450 طنا يوميًا.

- مشروع المحطة الوسيطة للمخلفات البلدية الصلبة مركز سمنود محافظة الغربية، يونيو 2022.

تهدف المحطة إلى خفض تكلفة نقل المخلفات واستقبال المخلفات الواردة من المراكز والقرى ليتم نقلها لمواقع المعالجة والتدوير والتخلص النهائي، في إطار غلق المقالب العشوائية لخفض الاحتباس الحراري وتحسين جودة الهواء.

- مصنع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بالمحلة الكبري.

في عام 2019 تم توريد وتركيب خد البرنامج الوطني، السعة التصميمية 320 طنا يوميا.

- دعم محافظة الغربية بتكلفة 74 مليون جنيه.

- دعم محافظة الغربية بعدد 39 معدة متنوعة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل.

- رفع وتطوير كفاءة مصنعي المحلة ودفرة لإعادة تدوير المخلفات.

- رفع 155 ألف طن تراكمات من مواقع زفتي ودفرة والمحلة.

البرنامج الوطني في محافظة قنا

- دعم المحافظة من خلال البرنامج الوطني بعدد 96 معدة.

- توريد عدد 45 تروسيكل لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بقري المحافظة.

- تطوير ورفع كفاءة مصنع نجع حمادي لمعالجة المخلفات بتكلفة تقديرية 4 ملايين جنيه.