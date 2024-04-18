ممثل الإدارة الدينية بموسكو: نسعى لنشر صورة صحيحة عن الإسلام في روسيا

قال روشان عباسوف، مفتي منطقة موسكو، و نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، إن الإسلام وصل إلى روسيا على أيدي صحابة الرسول، مؤكدا أن الاسلام في روسيا انتشر منذ أكثر من 1000 عام، متابعا: «نسعى لوضع صورة صحيحة عن الاسلام في بلادنا، وهناك زيارات إلى الدول العربية للتعريف بتاريخ الإسلام في روسيا، وكانت البداية بمعرض في دار الإفتاء».

طلاب روسيا المسلمين يدرسون بجامعة الأزهر

وأضاف خلال كلمته على هامش معرض روسيا - مصر، أن العلاقات الروحية عبر العصور الذي تعقده دار الإفتاء بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية؛ وذلك بمقر دار الإفتاء المصرية، إن هناك العديد من طلاب روسيا المسلمين يدرسون بجامعة الازهر بمصر، ويعودون لنشر الصورة الصحيحة عن الإسلام وفي المجال الدعوى.

وثمن دور مصر حكومة وشعبا في احتضان أبناء روسيا للدراسة بجامعة الأزهر، لافتا إلى أن هناك بنيت أكبر المساجد في بلادنا، متابعا: «نحاول أن نعطي صورة صحيحة عن الإسلام في بلادنا، وبعض الدول لا تعرف عن نشاطاتنا وافتتاح المدارس والجامعات الإسلامية لدينا».

التعريف بحياة المسلمين في بلادنا

واستكمل: «التعاون المثمر والموفق مع دار الإفتاء وجامع الأزهر الشريف، وكثير من الطلاب درسوا في الأزهر وهم ناشطين في الدعوة في بلادنا، والتعريف بحياة المسلمين في بلادنا هي حوار بين الأديان والشعوب، ولدينا أكثر من 25 مليون من المسلمين، وليس لدينا أي مشكلات مع الأديان الأخرى، ونتمنى أن هذا المعرض سيكون فرصة للزيارة الي بلادنا ومركز الثقافة الروسي».

جاء ذلك بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بحضور سفير روسيا الاتحادية جيوجي بوريسينكو؛ وسفير جمهورية أزربيجان إيلحان بولوحوف؛ وسفير جمهورية كازاخستان كيرات لاما شريف؛ وسفير جمهورية أوزباكستان منصربيك كيليتشيف؛ وفريق دبلوماسي من سفارة جمهورية طاجيكستان.