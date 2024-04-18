«الحركة الوطنية»: «التحالف الوطني» نجح في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني

أكد الدكتور محمد مجدي أمين عام حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أهمية دور التحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفر المساعدات لهم، موضحا أنّ التحالف أصبح له أثر كبير على المستوى الداخلي والخارجي، ووجوده كان ضرورة مُلحة لإضفاء مزيد من الحيوية على العمل الأهلي المصري وتفاعل المجتمع المدني مع الشارع المصري، والتي تزامنت مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم وكان لها انعكاسات مباشرة على مصر.

التحالف الوطني

وأضاف «مجدي»، أنّ التحالف الوطني نجح في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة، تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع جنبا إلى جنب المؤسسات الحكومية، موضحا أنّ المساعدات التي يقدمها التحالف تستهدف تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين في ظل ما يشهده العالم حاليا من أوضاع اقتصادية صعبة، ما يجعل التحالف الوطني للعمل الأهلي له دور إنساني لخدمة البشرية في ظل ظروف وأوضاع صعبة على المستويات المحلية والإقليمية.

الحركة الوطنية

وأشار أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أنّ دور التحالف الوطني تخطى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأصبح يقدم دعما كبيرا ويبذل الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات وتجهيز القوافل الإغاثية من المحافظات لدعم أهالي غزة آخرها تنظيم قافلة تضم 300 قاطرة لدعم أهالي غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين، خاصة أنّ أغلب المساعدات التي وصلت إلى القطاع كانت من مصر وكان للمجتمع المدني دور كبير فيها.

وأوضح «مجدي»، أنّ التحالف الوطني قدم نحو 80% من المساعدات الإنسانية والإغاثية المرسلة إلى غزة، ما يؤكد دوره القوي في دعم أشقائنا في القطاع مع حلول شهر رمضان، ليوثق الملحمة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنّ التحالف الوطني شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة بمصر، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي تُساهم في تحسين حياة المواطنين، خاصةً في الفئات الأكثر احتياجًا.