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«التحالف الوطني» يسلم المجمع الطبي بالغربية عدد من الأجهزة الكهربائية

كتب:

سهيلة هاني
01:38 ص | الخميس 18 أبريل 2024
التحالف الوطني بالغربية يتبرع للمجمع الطبي بعدد من الأجهزة الكهربائية

التحالف الوطني بالغربية يتبرع للمجمع الطبي بعدد من الأجهزة الكهربائية

تبرع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الغربية للمجمع الطبي النموذجي بطنطا بعدد من الأجهزة الكهربائية «عدد 6 شاشات تلفزيون - عدد 2 مبرد مياه - غسالة»، وذلك بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس لجنة تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جهود التحالف الوطني

وأوضح التحالف الوطني في منشور عبر صفحته الشخصية أنه تبرع بعدد من الأجهزة الكهربائية للمجمع الطبي النموذجي بطنطا، تضمنت عدد 6 شاشات تلفزيون - عدد 2 مبرد مياه - غسالة.

وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن شاحناتها المحملة بالمساعدات ضمن القافلة السادسة من قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي «مسافة السكة»، لدعم الأشقاء فى قطاع غزة التي تحركت مؤخرا من القاهرة دخلت جمعيها معبر رفح بشكل فعلى ومثمنا وصول المساعدات إلى الأهالى في القطاع على وجه السرعة.

قافلة التحالف السادسة

وأوضح هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير أن مشاركة المؤسسة في قافلة التحالف السادسة، ضمن مبادرة مسافة السكة تتضمن خمس شاحنات محملة بما يزيد عن 75 طن مساعدات، تنوعت ما بين مساعدات غذائية وبطاطين وملابس، فضلا عن أدوية طبية، وأن فريق من كوادر المؤسسة وعدد من المتطوعين يصاحبون القافلة سواء في مرحلة تجمعها الأولى على طريق مصر الإسماعيلة الصحراوي أو طوال رحلتها حتى دخولها من المعبر إلى الجانب الفلسطيني.

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بقلم سهيلة هاني