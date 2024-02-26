«السفيرة عزيزة» يعرض كواليس حفل «100 سنة أم كلثوم» (فيديو)

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، كواليس بروفات حفل «100 سنة أم كلثوم» في المتحف المصري الكبير.

وجاء فيها: «من 100 عام صوت واحد، قدر يصل للعالم وتعرفنا من خلاله على من هي سيدة الغناء العربي أم كلثوم».

بروفات الاستعداد لحفل «100 سنة أم كلثوم»

ومن داخل بروفات الاستعداد للحفل، تحدثت كاميرا البرنامج مع مروة ناجي وريهام عبدالحكيم وإيمان عبدالغني والمايسترو محمد الموجي، من الخلال السؤال عن اللقب الذي يحبونه لأم كلثوم.

وردت الفنانة مروة ناجي، قائلة :«هرم مصر الرابع»، بينما قالت إيمان عبدالغني بأنها تحب لقب «كوكب الشرق»، وتحدثت ريهام عبدالحكيم بأن اللقب الذي تحبه للفنانة أم كلثوم هو «كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي».

وتحدثت الفنانة إيمان عبدالغني، عن أكثر الأغاني التي تفضلها للفنانة أم كلثوم، وهم أغاني «فكروني» و«بعيد عنك» و«دارت الأيام» و«أمل حياتي»، بينما أكد محمد الموجي، أن يعشق أغنية «حانت الأقدار» و«اسأل روحك»، وقالت ريهام عبدالحكيم بأنه تحب أغنية «فكروني» و«جددت حبك ليه»، وأكدت مروة ناجي عن حبها لـ«فكروني».