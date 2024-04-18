توريد 582.5 طن قمح من المزارعين إلى صوامع كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، استلام 582.5 طن قمح من المزارعين في مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفرالشيخ، ضمن الجهات المسوقة للقمح لموسم 2024.

صرف مستحقات المزارعين والموردين بانتظام

وأكد المحافظ، أنّ عملية توريد القمح تسير بسلاسة ويُسر، وأنّ جميع مستحقات المزارعين والموردين تصرف بانتظام، مشيرًا إلى أنّ هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعملية التوريد، لضمان سيرها بشكل سلس دون أي معوقات.

تخصيص 25 موقعًا لتجميع واستلام محصول القمح موسم 2024

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه جرى تخصيص 25 موقعًا لتجميع واستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلًا على المزارعين لتوريد محصولهم، لافتًا إلى تحديد سعر استلام أردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لجودة القمح 23.5، وذلك تنفيذًا للقرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024.