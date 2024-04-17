رئيس مركز كفر الشيخ: رصف كورنيش ترعة الزاوية ضمن التطوير العمراني بالمحافظة

تفقد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة كورنيش ترعة الزاوية بدءاً من منطقة الصوالحة وحتى الكوبري الأزرق، ووقف على حالة نظافة الشوارع في تلك المنطقة ومدى العناية بالثروة المائية.

رفع كفاءة كورنيش ترعة الزاوية

وقال رئيس المركز والمدينة، خلال الجولة، إنّ أعمال رفع كفاءة كورنيش ترعة الزاوية ضمن أعمال التطوير بمدينة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة بتوسعة الشوارع ورفع كفاءة الميادين بحي شرق وغرب المدينة، بجانب الاهتمام بترعة ميت يزيد والزاوية

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الجهات المعنية بأعمال التطوير بمتابعة أعمال تطوير كورنيش ترعة الزاوية بنطاق منطقة الصوالحة بالقنطرة البيضاء، وطريق «كفر الشيخ - المحلة»، وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ضمن الخطة الزمنية الموضوعة.