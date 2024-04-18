توريد أكثر من 1352 طن قمح إلى صوامع المنيا خلال 4 أيام

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح لموسم 2024، والتي بدأت منذ الاثنين الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، إذ بلغ إجمالى التوريد حتى صباح اليوم الخميس 1352طنا و313 كيلوجراما من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام

ووجه المحافظ بضرورة إزالة جميع المعوقات، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

تنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح

وشدد القاضي على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، موجها مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة.