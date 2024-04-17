«تعليم المنيا» تنظم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية

عقد محمد سليمان عبد الله، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، جلسة عمل تنسيقية لمناقشة آلية تنفيذ المراجعات النهائية المجانية المجمعة لطلاب وطالبات الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام.

تنفيذ المراجعات النهائية المجانية

وناقش «عبد الله» مع الحاضرين آلية تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، وذلك تنفيذاً للكتاب الدوري رقم 13 بتاريخ 15 أبريل 2024، حيث وجه بتنفيذ تلك المراجعات خلال مواعيد اليوم الدراسي، مع إعداد جداول مراجعة نهائية وتشكيل فرق من المعلمين المتميزين المشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات.

نماذج امتحانات لتدريب الطلاب

أشار «عبد الله» إلى ضرورة تجهيز المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى 3 مقار بالإدارة التعليمية، كما أكد على عقد اجتماع مع الموجهين الأوائل عقب هذه الجلسة التحضيرية لتكليفهم بوضع نماذج امتحانات تدريبية لتدريب الطلاب عليها أثناء تنفيذ المراجعات.

وشدد «عبد الله» على ضرورة وضع جداول منتظمة للمراجعات، وتهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب تخفيفاً عن كاهل الأسر المصرية.

وتأتي هذه المبادرة من إدارة المنيا التعليمية في إطار حرصها على دعم الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أفضل النتائج في امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية.