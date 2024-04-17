أسعار القمح 2024.. اعرف الأردب بكام

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال القمح المحلي لدعم منظومة الخبز، وتقدم الحكومة منحا مالية وتعمل على زيادة أسعار القمح 2024 لتشجيع ودعم المزارعين على التوسع في زراعة محصول القمح لأهميته الاستراتيجية.

أسعار القمح 2000 جنيه للأردب

أسعار القمح الاسترشادية تبدأ من 2000 جنيه للأردب، دعمًا للمزارع لزيادة إنتاج المحصول الإستراتيجي الأول لتوفير رغيف الخبز الذي لا يمكن استبداله أو استعاضته بأي سلعة أخرى.

وفي منتصف مارس الماضي وافق مجلس الوزراء على زيادة أسعار القمح بقيمة 400 جنيه للأردب، إذ بلغ نحو 2000 جنيه مقارنة بما كانت عليه الأسعار الموسم الماضي 1600 جنيه للأردب 23 قيراطا ونصف.

موسم حصاد القمح

بدأ موسم حصاد القمح المحلي 2024 منتصف أبريل 2024، على أن تتسلم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتعاون مع البنك الزراعي المصري، من خلال لجان مختصة باستلام الأقماح من المزارعين، من أجل تأمين مخزون القمح المحلي، لسد احتياجات المنظومة التموينية من أجل إنتاج رغيف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية.