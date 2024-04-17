فتح باب التقديم بالمدارس المصرية اليابانية في المنيا.. اعرف التفاصيل

أعلنت إدارة المنيا التعليمية، اليوم الأربعاء، فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024-2025.

بدء التقديم بالمدارس المصرية اليابانية

وذكر بيان أصدرته الإدارة التعليمية في محافظة المنيا، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024-2025، بداية من الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، وذلك من خلال الرابط التالي من (هنا).

شروط التقديم بالموقع الإلكتروني

وأكدت وزارة التعليم، أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

وذكر بيان إدارة المنيا التعليمية، أنه سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط، وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

يذكر أن إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية 51 مدرسة في 26 محافظة، وتدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، إضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.