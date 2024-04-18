دعاء قبل المذاكرة لعدم النسيان.. «اللهم إني استودعتك ما علمتني»

مع اقتراب انطلاق امتحانات الشهادات المختلفة، يلجأ الطلاب وأولياء الأمور إلى الإكثار من ترديد الأدعية، أملًا في الحصول على أعلى الدرجات، ورغبة في تكليل مجهوداتهم بالنجاح والتفوق، ومن بين هذه الأدعية، دعاء قبل المذاكرة لعدم النسيان، والبعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذا التوقيت، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء قبل المذاكرة لعدم النسيان

وعلى الرغم من أنه لا توجد صيغة واحدة أو ثابتة يمكن قولها دعاء قبل المذاكرة لعدم النسيان، إلا أنه يمكن للطالب الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة أن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

دعاء قبل المذاكرة لعدم النسيان مستجاب

ويردد البعض في دعاء قبل المذاكرة لعدم النسيان الصيغ التالية:

اللهم يسر الامتحان على أبنائنا، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم ، واشرح صدورهم ، ويسر أمورهم.

اللهم إنى أسألك سرعة الحفظ والفهم والبديهة وقوة الملاحظة.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.

اللهمّ إني استودعتك ما علّمتني، وأسألك أن تذكرني به عند حاجتي إليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

دعاء قبل المذاكرة

ويقول البعض في دعاء قبل المذاكرة وعدم النسيان التالي:

اللهم إني أسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك؛ إنك على كل شيء قدير، حسبنا ونعم الوكيل.

اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، و علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع مجيب.

اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة فى قلوبهم، اللهم ذكرهم اذا نسوا ، اللهم علمهم اذا جهلوا.

اللهم أخرجهم من ظلمات الدهر، وأكرمهم بنور الفهم، وافتح عليهم بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لهم أبواب فضلك، وانشر لهم من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء عدم النسيان

ويدعو البعض بدعاء عدم النسيان بالصيغة التالية:

ربّ اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني، يفقهوا قولي، اللهم استودعك ما أتعلمه، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، ولا تنسينيه يا رب العالمين، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا مـن خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنّي استودعك ما قرأت، وما حفظت، وما تعلمت، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم إنّي توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا منجى ولا ملجأ إلا إليك