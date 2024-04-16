«الإفتاء» توضح أفضل دعاء لتيسير الزواج.. أبرزه الصلاة على النبي

الزواج من الأمور التي يسعى إليها الناس لكونه متعة من متع الحياة الدنيا، إلاّ أنّ هناك أفرادا لم يحالفهم الحظ في إتمام هذه الخطوة في حياتهم، لذا يبحثون عن أفضل دعاء لتيسير الزواج، وأن يكتب الله عز وجل لهم الالتقاء بشريك صالح لبناء أسرة ومنزل.

أفضل دعاء لتيسير الزواج

وحول أفضل دعاء لتيسير الزواج، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية أنّ أفضل دعاء هو الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى صيغ أخرى متعددة ومنها «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا»، «اللهم أرزقني بزوج صالح تقي محب لله ورسوله ناجح في حياته، وأن أكون قرة عينه وقلبه ويكون قرة عيني وقلبي، الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين».

«اللهم إني أسالك بدعاء ذي النون يوم دعاك في ظلماتٍ ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت،فاستجبت له ونجيته، لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

«اللهمَّ بعلْمِك الغيبِ، وقدْرتِك على الخلقِ أحْيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي، وتوفَّني إذا علِمْتَ الوفاةَ خيرًا لي،اللهمَّ أسألُك خشيتَك في الغيبِ والشهادةِ، واسألُك كلمةَ الإخلاصِ في الرضا والغضبِ، واسألُك القصدَ في الفقرِ والغنى، واسألُك نعيمًا لا ينفدُ واسألُك قرةَ عينٍ لا تنقطعُ، واسألُك الرضا بالقضاءِ، واسألُك بَرْدَ العيْشِ بعدَ الموتِ، واسألُك لذَّةَ النظرِ إلى وجهِك، والشوقَ إلى لقائِك، في غيرِ ضرَّاءَ مضرةٍ، ولا فتنةٍ مضلَّةٍ، اللهمَّ زيِّنا بزينةِ الإيمانِ، واجعلْنا هداةً مُهتدينَ».

«اللهم أني أسألك مِنِ الخيرِ كُلِهِ عاجله وآجله، ما علمتُ مِنهُ وَما لَم أعلم، وأعوذ بك مِنَ الشَرِ كُلِه ما علمت منه وما لم أعلم، وغير ذلك من الدعاءِ بالخيرِ في الدنيا والآخرة».

دعاء لنفسي بالزواج

«اللهم إني أسألك بأسمك الأعظم الذي إذا سألك به أحد أجبته وإذا استغاثك به أحد اغثته واذا استنصرك به أحد استنصرته، أن تزوجني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يارب العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين».

«اللهم إني أسالك بدعاء ذي النون يوم دعاك في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فاستجبت له ونجيته لا إله إلّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أن تيسر لى زواجي وتعجل لى بفرحتي».

«يا من إذا قلت للشيء كن فيكون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من الرجال من هم أعف واحفظهم لي في نفسي ومالي وأوسعهم رزقا وأعظمهن بركة».