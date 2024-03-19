دعاء المذاكرة.. مفتاح النجاح والتفوق

دعاء المذاكرة من أهم الأدوات التي تُساعد الطالب على النجاح والتفوق في دراسته، فهو ينبع من إيمان راسخ بأنّ الله سبحانه وتعالى هو من يُعين على الفهم والحفظ والتذكر، ويُعزّز دعاء المذاكرة التركيز والهدوء النفسي لدى الطالب، ما يساعده على التخلص من التوتر والقلق، ويتيح له التركيز بشكل أفضل على المعلومات التي يدرسها.

أهمية دعاء المذاكرة

يُحفّز دعاء المذاكرة الطالب ويُعطيه دفعة معنوية قوية، ما يُشجعه على بذل مزيد من الجهد والمثابرة في دراسته، ويُقرّب دعاء المذاكرة الطالب من الله سبحانه وتعالى ويُشعره بالتوكل عليه، ما يُعزّز ثقته بنفسه ويُعطيه شعورا بالأمان والاطمئنان، كما يُساعد على فتح أبواب الرزق والعلم، كما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة، ويُعوّده على الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل أموره، ما يُشكّل له تربية إيمانية قوية تُلازمه طوال حياته.

تثبيت المعلومات بدعاء المذاكرة

يُساعد دعاء المذاكرة على تثبيت المعلومات في ذهن الطالب، ويُسهّل عليه عملية استرجاعها عند الحاجة، وهي من الأمور التي حث عليها الإسلام، ويمكننا الدعاء بأي من الصيغ التالية:

- اللهم لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا، يا رب إنّك أنت من تجعل الحَزن إذا شئت سهلًا، أسألك يا إلهي أن تجعل الدروس سهلة الفهم بالنسبة لي، وأن تجعل الأسئلة ميسّرة الاستيعاب في ذهني، وارزقني طاعتك والالتزام بأمرك.

- اللهم إنّا نسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو نزّلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السّؤال، والنّجاح في الامتحان، آمين يا ربّ العالمين.

- اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير.

- اللهم ذكرني من العلم ما نسيت

- اللّهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماضٍ في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هـو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تفتح عليَّ فتوح العارفين بحكمتك، وأن تنشر عليَّ من خزائن رحمتك، وذكرني من العلم ما نسيت، يا فتاح يا عليم يا خبير يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام.