رئيس مدينة كفر الشيخ يناقش أعمال التطوير مع ملاك المحال في شارع البلدية

اجتمع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، مع ملاك أصحاب المحلات بشارع البلدية بمدينة كفر الشيخ، للتنسيق والتعاون من أجل تطوير منطقة المحلات بالكامل، وعمل ممشى، وممرات للمشاة بطريقة تواكب التطوير والتنسيق الحضاري.

تطوير منطقة محلات شارع البلدية بعاصمة المحافظة

وقال رئيس المركز والمدينة، إنّه سيجري تطوير منطقة محلات شارع البلدية بعاصمة المحافظة، وتحسين المظهر الحضاري والمنظر العام لمدينة كفر الشيخ، في إطار الطفرة التي تشهدها عاصمة محافظة كفر الشيخ في أعمال المشروعات، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وأعمال المشروعات التنموية الأخرى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

جاء ذلك بحضور خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، ومحمد عكاشة، المدير المالي، والسيد دياب، مدير الإيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.

المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى

وتشهد مدينة كفر الشيخ، أعمال تطوير في إطار المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، من أعمال إنشاء شبكة طرق حديثة ضمن شبكات الطرق التي تشهدها العديد من المحافظات المصرية، وتوسعة طرق وإنشاء محاور جديدة، وإنشاء كباري علوية ومعدنية، إضافة لإنشاء مجمعين سكنيين بإجمالي 142 برج سكني، فضلا عن المشروعات القومية الأخرى.