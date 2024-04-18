«مستقبل وطن»: معبر رفح شريان الحياة لأهالي غزة

قال الدكتور شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن معبر رفح شريان الحياة للأشقاء الفلسطينيين له دور عظيم في دعم قضيتهم، مشيرا إلى أنه يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

المعبر بمثابة شريان حقيقي للحياة في القطاع

وأوضح شعبان رأفت عبد اللطيف، إن المعبر بمثابة شريان حقيقي للحياة في القطاع والجميع يعلم أن المعبر مفتوح على مصراعيه 24 ساعة في 7 أيام بالأسبوع على مدار الشهور الماضية منذ أول دقيقة، مشيرا إلى أن الدور المصري لم يقتصر على فتح المعبر فقط ولكنها مارست ضغوطا سياسية لإدخال مساعدات للأشقاء في قطاع غزة.

مصر مستمرة في رفض التهجير القسري

وأوضح عبد اللطيف، أن مصر مستمرة في رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة إيقاف آلة الحرب الإسرائيلية، وكذلك دعم الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم كاملة في إقامة دولتهم المستقلة حتى حدود 1967 «المواقف التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، والتصدي لمخططات تصفية القضية ورفض تهجير الفلسطينيين وتفريغ القضية من مضمونها تؤكد دعم مصر الكامل قيادة وشعبا للقضية عبر التاريخ وأن فلسطين قضية مصر الأولى، وأن الجهود المصرية خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد كشف للعالم الممارسات الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الأبرياء في قطاع غزة».