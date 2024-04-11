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«القاهرة الإخبارية»: استمرار فتح معبر رفح لدخول المساعدات لغزة في ثاني أيام عيد الفطر

كتب:

أحمد العانوسي
04:33 م | الخميس 11 أبريل 2024
مراسل «القاهرة الإخبارية»

مراسل «القاهرة الإخبارية»

أكد محمد جمال، مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح البري، على دخول 196 شاحنة من ميناء معبر رفح البري، ومنفذ كرم أبو سالم، من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة في ثاني أيام عيد الفطر، بين مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد بترولية.

وأضاف مراسل القناة، أن معبر رفح البري بدأ في استقبال المصابين، ويخضعون للفحوصات الأولية، ويتم نقلهم للمستشفيات لتقديم الرعاية الطبية، لافتًا إلى أن هناك حرصا تاما من العاملين بمعبر رفح البري على إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل.

وتابع: «تكثف أجهزة الدولة المصرية جهودها لتوجيه أوجه الدعم للشعب الفلطسيني، الذي يعاني جراء الحرب لأكثر من ستة أشهر، والذي نتج عنها عدد كبير من الشهداء والمصابين والجرحى، وتصطف الشاحنات في انتظار إذن الدخول بعد التفتيش والتدقيق إلى قطاع غزة».

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