«إكسترا نيوز»: معبر رفح مستمر بأقصى طاقة لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة (فيديو)

قال إبراهيم عزت، مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح البري، إن المعبر يعمل بأقصى طاقة لأداء الخدمات المتعددة بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي، بتكثيف عمل المعبر ودخول المساعدات من خلاله إلى قطاع غزة، ويعمل المعبر بالفعل على مدار الساعة، على إنفاذ أكبر كم ممكن من المساعدات.

شاحنات المساعدات تصطف لدخول قطاع غزة

أضاف المراسل، أن مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية اللازمة لسكان قطاع غزة، تصطف أمام المعبر، تنتظر دورها في الدخول إلى الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه منذ الصباح عبرت عدد من الشاحنات إلى القطاع.

كرم أبو سالم يشهد دخول كم كبير من شاحنات المساعدات

تابع: أن «بوابة كرم أبو سالم، شهدت عدد كبير من الشاحنات التي تقدمها مصر المحملة بوقود الغاز والسولار، والمساعدات بكل أنواعها تمر من خلال معبر رفح بدون تفتيش أو تدقيق، لكن تحدث عرقلة بعض الشيء في كرم أبو سالم، نتيجة التفتيش والتدقيق من قوات الاحتلال، لدخولها للأراضي الفلسطينية».