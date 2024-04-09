بدء العد التنازلي لتغيير الساعة للتوقيت الصيفي.. الساعة 12 صباحا تصبح الواحدة

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2024، ليتم تقديم الساعة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، 60 دقيقة، بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل والتي توافق 26 أبريل 2024، ليتم ضبط الساعة على الواحدة صباحا بدلا من 12، وتستمر حتى آخر خميس من شهر أكتوبر الموافق 31 أكتوبر، ليتمّ العمل بالتوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.

بدء التوقيت الصيفي 2024..26 ابريل

وعن موعد بدء العمل بـ«التوقيت الصيفي 2024»، أوضحت الجريدة الرسمية أن قانون رقم 24 لسنة 2023 نصت المادة الأولى به على أنه «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار 60 دقيقة».

وبناء على ذلك القرار يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، بعد 17 يومًا من الآن، ليوافق الجمعة 26 أبريل 2024، ويستمر لمدة 6 أشهر، ليبدأ بعده العمل بالتوقيت الشتوي، وفقًا لما قرره مجلس النواب، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 ابريل 2023.