موعد إجازة تحرير سيناء للقطاع الخاص.. هل يجوز تشغيل العامل في العطلات الرسمية؟

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، موعد إجازة عيد تحرير سيناء للعاملين بالقطاع الخاص والشركات المختلفة المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024.

ونص القرار على أن موعد إجازة عيد تحرير سيناء يوافق الخميس المقبل 25 أبريل 2024، وستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

إجازة عيد تحرير سيناء للقطاع الخاص

وسيكون يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وأرسلت وزارة العمل، كتاباً دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت القطاع الخاص.

ماذا يحدث في حال تشغيل العامل

ونصت المادة على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.