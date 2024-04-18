الخميس المقبل إجازة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص.. اعرف التفاصيل

حسم مجلس الوزراء ووزارة العمل الإجابة على التساؤل المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إذا كان يوم الخميس المقبل 25 أبريل الجاري إجازة أم لا، سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي، بحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء ووزارة العمل.

إجازة القطاع الحكومي

بالنسبة للقطاع الحكومي، أعلن مجلس الوزراء، أن يوم الخميس المقبل، الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، لعدد من الفئات وهي الآتي:

- العاملين في الوزارات

- العاملين في المصالح الحكومية

- العاملين في الهيئات العامة

- العاملين في وحدات الإدارة المحلية

- العاملين في شركات القطاع العام

- العاملين في شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

إجازة القطاع الخاص

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد تقرر أن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 25 من شهر أبريل إجازة رسمية جاءت تفاصيلها كالآتي:

- منح العاملين المخاطين بأحكام قانون العمل إجازة رسمية

- الإجازة مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

- التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل

- في حالة تشغيل العامل يستحق في هذه الحالة أخذ اجر مضاعف عن هذا اليوم