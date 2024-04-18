حالة الطقس غدا.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 19 أبريل، إذ يسود نهارا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، دافىء على السواحل الشمالية.

وتكون حالة الطقس غدا ليلا وفي الصباح الباكر، مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

كما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.