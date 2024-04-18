رئيس هيئة ضمان الجودة: تبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية في مختلف المجالات

استقبل الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمكتبه صباح اليوم، وفد المكتب الإقليمي لوكالة التعاون الدولي لدولة كوريا الجنوبية برئاسة بارك ون كيو نائب مدير المكتب الإقليمي.

واستعرض رئيس هيئة جودة التعليم مع الجانب الكوري، مختلف مجالات التعاون بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمكتب الإقليمي للتعاون الدولي لدولة كوريا الجنوبية، خاصة في مجالات دعم التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.

هيئة ضمان الجودة

واطلع الوفد الكوري على ما تم إنجازه من قبل هيئة جودة التعليم المصرية، فيما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات، والذي سيتم إطلاقه بشكل رسمي خلال المؤتمر الدولي السابع للهيئة في يونيو القادم من 9 – 11 يونيو.

من جانبه أعرب وفد المكتب الإقليمي للتعاون الدولي الكوري الجنوبي، عن رغبته في دعم مختلف المشروعات المتعلقة بجودة التعليم في مصر، خاصة في مجالات الهندسة والتصنيع والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وأبدى الوفد الكوري استعداده لنقل الخبرات الكورية الجنوبية فيما يتعلق بالمؤهلات المصغرة، والاعتراف بالتعليم المسبق، والتعاون مع الجانب المصري في مجالات التدريب وتجهيز البنى التحتية التعليمية.

وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء بوفد المكتب الإقليمي الكوري للتعاون الدولي، قال الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن التعاون البناء مع وكالة التعاون الدولي الكوري، يعكس اهتمام هيئة جودة التعليم في مصر بتوطيد علاقاتها مع كافة المؤسسات الدولية المعنية بالتعليم وجودته، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأشار د علاء عشماوي، إلى أن مجالات التعاون المشترك مع وكالة التعاون الدولي الكورية متعددة، وأن الإطلاق القريب في يونيو القادم للإطار الوطني للمؤهلات سيفتح الباب لمجالات تعاون بناء مع مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية في مجالات جودة التعليم والتدريب المهني والاعتراف الدولي بالمؤهلات المصرية.