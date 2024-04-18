إزالة عقار مخالف مكون من أرضي و 6 طوابق بالقاهرة

أشرفت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على جهود الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس الحي، للبدء في تنفيذ إزالة عقار مخالف بمصر القديمة، مكون من أرضي و 6 أدوار.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بأحياء المنطقة الجنوبية لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات محافظ القاهرة.

وشددت نائب المحافظ، على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، واستمرار أعمال التطوير بنطاق الأحياء.