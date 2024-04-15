حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والإشغالات في مدينة بدر (صور)

أكد المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، شن حملات لإزالة مخالفات بناء وإشغالات بعدة مناطق بالمدينة، مؤكداً إستمرار الحملات داخل المدينة للقضاء على أي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

حملات مكثفة للقضاء على العشوائيات في مدينة بدر

وأوضح «عبد الرشيد»، أن الإدارات المختصة بالجهاز شنت حملة أسفرت عن إزالة شدة خشبية للردود الخلفي والجانبي لقطعة بقطاع «ج ابني بيتك» بالحي الرابع، وأيضا التحفظ على 4 سيارات نقل أخشاب من قطعة أخرى بقطاع أ بالحي الرابع إبني بيتك، وتم تحرير محاضر للمخالفين .

تحرير محاضر ضد المخالفين

كما شنت الإدارات المختصة حملة إزالة لمباني غرف سطح مخالفة بقطعة بالحى المتميز 2 منطقة 7، وتم تحرير محضر بالواقعة، بجانب شن حملة إزالة للإشغالات وتم التحفظ على عدد من الأدوات، وكذا إزالة مباني غرف مخالفة بسطح قطعة بإبني بيتك قطاع أ بالحي الرابع، والتحفظ على سيارة ربع نقل محملة بالخشب من أمام قطعة أخرى بقطاع أ حي رابع وتم عمل محاضر للمخالفين.

كما تم تنفيذ حملة إزالة لإقامة مبان بقطعة بقطاع «أ» حي رابع ابني بيتك، وهي قطعة أرض مسحوبة وملك الجهاز، وتم إزالة المباني وتحرير محضر بالواقعة.